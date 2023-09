Shopping Itaigara promove oficinas gratuitas para celebrar chegada da Primavera

O Shopping Itaigara preparou uma programação especial para celebrar a chegada da Primavera. A partir desta segunda-feira (18), o centro de compras promove oficinas de artesanato na praça central. Ao todo, serão seis dias de oficinas criativas gratuitas. As oficinas, que possuem vagas limitadas, acontecem nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de setembro, sempre a partir das 16h, e contam com duas horas de duração. Para participar, basta se inscrever, presencialmente, na loja Café Fofoca e Arte.

Todas as oficinas, estarão à disposição dos participantes, sem ônus, todo o material e apoio didático para a execução dos projetos. As atividades contarão com dois monitores, e cada cliente participante ainda levará para casa uma lembrança do ITA.