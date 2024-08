NO EMBALO OLÍMPICO

Shopping Paralela promove aulas públicas de ginástica e judô neste fim de semana

Nos três dias, as aulas de ginástica acontecem das 14h às 20h, no tatame em frente à loja Conexão Campeão. As instruções ficam por conta dos treinadores Centro de Treinamento Esportivo de Modalidades Gímnicas (CETGYM). Para participar, não é preciso desembolsar nenhum valor.