ESPAÇO CIDADANIA

Shopping tem ponto de vacinação gratuita esta semana em Salvador

Moradores de São Cristóvão, Itapuã e bairros vizinhos serão beneficiados

Nesta terça (25) e quarta (26), das 9h às 16h, os moradores de São Cristóvão, Itapuã e bairros vizinhos contarão com um ponto de vacinação, no Espaço Cidadania do Salvador Norte Shopping. >