Shoppings de Salvador fecham as lojas durante apagão

As lojas dos shoppings centers do Centro fecharam as portas durante o apagão que atingiu Salvador, além de cidades nos estados do Nordeste, Norte e Sudeste. Embora mantivessem as portas abertas, as lojas decidiram impedir o acesso de clientes até que o sistema de fornecimento de energia seja restabelecido.



O apagão de grande porte que atingiu Salvador interrompeu também o funcionamento do metrô na manhã desta terça-feira (15).