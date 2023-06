Show da banda 'O Erótico' é suspenso em Serrinha após ação judicial

Crédito: Divulgação

O show da banda 'O Erótico', que estava previsto para acontecer em Serrinha neste sábado (24), foi suspenso após decisão da Justiça. A liminar, concedida nesta quarta-feira (22), atende pedido realizado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).



Foi determinada também a proibição de nova contratação do grupo musical até decisão judicial definitiva.



Na ação, o MP destaca que "há necessidade de se assegurar a coibição desse tipo de violência nos eventos de Serrinha, notadamente daqueles custeados com recursos públicos e, especialmente no São João, festa tradicional onde se reúnem crianças e adolescentes que podem ser facilmente influenciados com tais discursos aos quais remetem à violência, a coisificação e a humilhação da figura feminina."

A determinação judicial, acatando argumentos do MP e ancorada em decisões anteriores, aponta que a contratação da banda desrespeita previsões contidas na Lei Maria da Penha e na Lei Antibaixaria, uma vez que as músicas do grupo violam os direitos das mulheres, contemplados nas Constituições Federal e Estadual, como na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro.

"Chamam a atenção as frases que veiculam palavrões direcionados ao sexo feminino e sugerem uso de força contra a mulher sem preocupação com o assentimento desta. A título de exemplo, em certos versos a mulher é xingada de 'filha da puta', 'safada', assim como o eu lírico refere que 'bate, bate, bate', que 'surra, surra, surra' e bate com vontade' em sua parceira", afirmou a juíza Amanda Analgesina Andrade.