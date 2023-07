Show de 'Patrulha Canina' atrai criançada ao Food Park Salvador

A presença do grupo 'Patrulha Canina' movimentou o Food Park Salvador, no bairro da Boca do Rio, durante a tarde deste domingo (30). A atração especial fez uma apresentação gratuita, em formato pocket show, na área, que fica próximo ao Parque dos Ventos. Além disso, os pequenos puderam curtir o parque infantil e a variedade de alimentos disponível, como algodão doce, pipoca, açaí e hambúrguer 'kids'.



O presidente do Food Park Salvador, Marcos Santos, ressaltou que o espaço sempre traz atrativos culturais para o público, e tem como ponto forte, também, a diversidade gastronômica. “Queremos que aqui seja um ambiente agradável e apropriado para a família, com conforto e praticidade”, disse ele.