Simm tem vagas de emprego com salário de até R$ 3,4 mil

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 36 vagas de emprego em Salvador para segunda-feira (10). Os candidatos deverão acessar o site www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento.



Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.