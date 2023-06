Simpósio sobre obesidade acontece em Salvador no mês de julho

O 1º Simpósio do Hospital da Obesidade acontece em Salvador, no dia 8 de julho, a partir das 8h30, com o tema "Um novo olhar para o tratamento da obesidade". O evento será no Fera Palace Hotel, no Centro Histórico, e terá como palestrantes os médicos Fábio Trujilho, Sérgio Braga e Ana Mayra Oliveira.



Segundo Sérgio Braga, que também é diretor técnico do Hospital da Obesidade, trazer um novo olhar sobre o tratamento da obesidade é extremamente importante, sobretudo por se tratar de um problema tão grave e complexo.