Sirenes da Codesal alertam comunidades sobre perigos em decorrência da chuva

Entre abril e julho, período em que mais chove na cidade, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) orienta a população sobre como reconhecer situações de perigo e aconselha a entrar em contato com o órgão pelo telefone 199. Além disso, sirenes instaladas pelo órgão em áreas de risco são acionadas sempre que há ameaças de acidentes relacionados à chuva. Neste mês de junho, o acionamento de sirene ocorreu no último dia 8, na comunidade de Bosque Real, em Sete de Abril. O local apresentou cenário de risco motivado por acumulados de chuvas fortes na região, que atingiram 151,6 mm em 72h, conforme os procedimentos indicados pelo Plano de Prevenção de Defesa Civil (PPDC).

No abrigo, o público recebe refeições com acompanhamento nutricional e atendimento com assistentes sociais. O retorno para casa é definido após avaliação do imóvel, indicando a segurança para tal, e em caso contrário, o cidadão ou família é encaminhada para recebimento do Auxílio Aluguel.

No total são 14 áreas com sirenes na cidade: Mamede (Alto da Terezinha), Bom Juá, Irmã Dulce (Cajazeiras VII), Mangabeira (Cajazeiras VIII), Calabetão, Vila Picasso (Capelinha de São Caetano), Creche e Moscou (Castelo Branco), Barão, Vila da Barra e Vila Sabiá (Liberdade), Voluntários da Pátria (Lobato), Baixa do Cacau (São Caetano), Bosque Real e Olaria (Sete de Abril). Cada área onde tem sirene é mapeada, com vistoria de todos os imóveis dentro do perímetro, o que possibilita identificar o risco antes mesmo do acionamento das sirenes.