Sistema ferry-boat terá operação especial para o feriado da Independência

Cinco ferries serão usados em operação. Crédito: Divulgação

Cinco ferries vão estar disponíveis no sistema ferry-boat para atender ao fluxo de movimento no feriado da Independência do Brasil, em uma operação especial que vai desta quarta-feira (6) até o dia 12 de setembro. Serão usados na operação os ferries Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares.



A ITS, responsável por administrar o sistema, espera um fluxo igual ou superior a 5% em relação ao movimento do ano passado, no mesmo período, quando foram transportados um total de 97,5 mil pessoas e 15,9 mil veículos.

As saídas ocorrem de hora em hora, com funcionamento regular das 5h às 23h30, de segunda à sábado, e das 6h às 23h30 nos domingos e feriados. Nos horários de maior demanda, estão previstas saídas extras de acordo com a disponibilidade dos barcos.

Hora Marcada

No período, os usuários têm a opção do serviço de Hora Marcada, que conta com 210 horários extras, considerando viagens de ida e retorno.