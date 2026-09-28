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Sobrevivente do Holocausto participa de debate sobre 80 anos do Tribunal de Nuremberg em Salvador

George Legmann, que vive no Brasil desde os 16 anos, dedica-se hoje ao combate ao antissemitismo e à defesa dos direitos humanos

Bruno Wendel

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 10:33

Sobrevivente de Dachau participa de debate sobre 80 anos do Tribunal de Nuremberg em Salvador Crédito: Divulgaçãol

Aos 81 anos, George Legmann carrega na própria história uma das páginas mais dolorosas do século 20. Judeu de origem romena, ele nasceu no campo de concentração de Dachau, na Alemanha nazista, e é considerado um dos últimos sobreviventes do Holocausto. Desde os 16 anos, vive no Brasil e, hoje, dedica parte da rotina a combater o antissemitismo e defender os direitos humanos. Nesta quinta-feira (1º), ele estará em Salvador para participar do debate “80 Anos do Tribunal de Nuremberg”, promovido pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).



Sobrevivente de Dachau participa de debate sobre 80 anos do Tribunal de Nuremberg 1 de 11

O evento marca as oito décadas do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, criado após a Segunda Guerra Mundial para julgar integrantes da cúpula do regime nazista por crimes de guerra, contra a humanidade e contra a paz. Além de Legmann, participa do debate o advogado e pós-doutor em Direitos Humanos Flávio Leão Bastos. As discussões serão realizadas no Auditório Desembargadora Olny Silva e são abertas a magistrados, servidores, estudantes e integrantes da sociedade em geral. Para receber certificado, é necessário fazer inscrição previamente.

O julgamento

Criado pelos países vencedores da Segunda Guerra Mundial — Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França —, o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg julgou 22 dos principais integrantes da liderança nazista. Segundo a Enciclopédia do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos (USHMM), o julgamento teve 216 sessões. Alguns réus admitiram os crimes, enquanto a maioria alegou ter apenas cumprido ordens de autoridades superiores. Ao final, 19 foram condenados.