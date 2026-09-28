Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sobrevivente do Holocausto participa de debate sobre 80 anos do Tribunal de Nuremberg em Salvador

George Legmann, que vive no Brasil desde os 16 anos, dedica-se hoje ao combate ao antissemitismo e à defesa dos direitos humanos

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 10:33

Sobrevivente de Dachau participa de debate sobre 80 anos do Tribunal de Nuremberg em Salvador
Sobrevivente de Dachau participa de debate sobre 80 anos do Tribunal de Nuremberg em Salvador Crédito: Divulgaçãol

Aos 81 anos, George Legmann carrega na própria história uma das páginas mais dolorosas do século 20. Judeu de origem romena, ele nasceu no campo de concentração de Dachau, na Alemanha nazista, e é considerado um dos últimos sobreviventes do Holocausto. Desde os 16 anos, vive no Brasil e, hoje, dedica parte da rotina a combater o antissemitismo e defender os direitos humanos. Nesta quinta-feira (1º), ele estará em Salvador para participar do debate “80 Anos do Tribunal de Nuremberg”, promovido pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).

Sobrevivente de Dachau participa de debate sobre 80 anos do Tribunal de Nuremberg

Sobrevivente de Dachau participa de debate sobre 80 anos do Tribunal de Nuremberg em Salvador por Divulgaçãol
Sobrevivente de Dachau participa de debate sobre 80 anos do Tribunal de Nuremberg em Salvador por Divulgaçãol
Tribunal de Justiça da Bahia por Divulgação
TJBA lança curso para prevenir conflitos no futebol baiano por Ascom TJBA
TJBA lança curso para prevenir conflitos no futebol baiano por Ascom TJBA
TJBA: projeto para levar serviços e direitos a comunidades vulneráveis por TJBA
TJBA retoma adoção internacional na Bahia por TJBA
TJBA por Reprodução
 A sentença foi estabelecida pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), nesta segunda-feira (10) por Rafael Rodrigues
Tribunal de Justiça da Bahia por GIL FERREIRA / CNJ
Tribunal de Justiça da Bahia por Divulgação/TJ-BA
1 de 11
Sobrevivente de Dachau participa de debate sobre 80 anos do Tribunal de Nuremberg em Salvador por Divulgaçãol

O evento marca as oito décadas do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, criado após a Segunda Guerra Mundial para julgar integrantes da cúpula do regime nazista por crimes de guerra, contra a humanidade e contra a paz. Além de Legmann, participa do debate o advogado e pós-doutor em Direitos Humanos Flávio Leão Bastos. As discussões serão realizadas no Auditório Desembargadora Olny Silva e são abertas a magistrados, servidores, estudantes e integrantes da sociedade em geral. Para receber certificado, é necessário fazer inscrição previamente.

O julgamento

Criado pelos países vencedores da Segunda Guerra Mundial — Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França —, o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg julgou 22 dos principais integrantes da liderança nazista. Segundo a Enciclopédia do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos (USHMM), o julgamento teve 216 sessões. Alguns réus admitiram os crimes, enquanto a maioria alegou ter apenas cumprido ordens de autoridades superiores. Ao final, 19 foram condenados.

Ao promover o debate, o TJBA afirma buscar preservar a memória histórica e estimular a discussão sobre o papel da Justiça diante de graves violações de direitos humanos. A iniciativa também pretende provocar uma reflexão sobre os mecanismos de responsabilização e sobre a importância de manter viva a memória do Holocausto.

Leia mais

Imagem - Após mortes de torcedores, TJBA lança curso para prevenir conflitos no futebol baiano

Após mortes de torcedores, TJBA lança curso para prevenir conflitos no futebol baiano

Imagem - TJBA promove aulas de dança, vacinação e feira de empreendedorismo para pessoas idosas

TJBA promove aulas de dança, vacinação e feira de empreendedorismo para pessoas idosas

Imagem - 1,2 mil crianças em abrigos: TJBA lança projeto e mira processos atrasados e novas famílias

1,2 mil crianças em abrigos: TJBA lança projeto e mira processos atrasados e novas famílias

Mais recentes

Imagem - Em Maracás, Zé Cocá diz que Jerônimo deveria 'ter vergonha' de pedir votos na cidade e cobra obra na 'Curva da Morte'

Em Maracás, Zé Cocá diz que Jerônimo deveria 'ter vergonha' de pedir votos na cidade e cobra obra na 'Curva da Morte'
Imagem - Salvador deve ter calor de até 32 °C e ventos fortes; confira previsão do tempo

Salvador deve ter calor de até 32 °C e ventos fortes; confira previsão do tempo
Imagem - Folga após o 1° turno beneficia servidores e mesários; veja quem tem direito ao repouso

Folga após o 1° turno beneficia servidores e mesários; veja quem tem direito ao repouso