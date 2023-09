‘Sobrou sem ter nada a ver’, diz avó de jogador de futebol morto em ataque no Caminho de Areia

Avó de Breno segura camisa em homenagem ao neto. Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

As mortes do jogador de futebol Breno Paulo Bonfim e do pintor Leanderson dos Santos, que foram executados a tiros na última sexta-feira (22) enquanto jogavam baralho na Rua Campo Maior, no Caminho de Areia, deixaram em choque os moradores do local. Além de Breno e Leanderson, dois outros homens, identificados como Euller Pereira dos Santos e Luís Franco dos Santos, foram baleados. Eles, no entanto, resistiram aos ferimentos. Em conversa com a reportagem, o pai e a avó de Breno, que terão seus nomes preservados, destacaram que ele estava no lugar errado e na hora errada.

“Era um menino que respeitava a todos, não brigava com ninguém e era muito amado. O enterro na Baixa de Quintas lotou de gente que queria muito bem a Breno. Ele sobrou sem ter nada a ver, sem se envolver com nada de errado. [...] Fica difícil falar porque era um neto muito amado. No dia que ele morreu, encontrei de tarde quando estava com compras na mão. Ele disse que não tomava de mim porque o braço estava machucado pra ajudar, mas colocou minha cabeça no seu peito e deu o último beijo que ganhei dele. Quando foi de noite, a tragédia aconteceu”, conta a avó de Breno, sem conseguir segurar o choro.

Breno, Leanderson, Euller e Luís foram vítimas do ataque por volta das 20h. Moradores que presenciaram a situação afirmam que eles estavam sentados jogando no trecho da Rua Campo Maior onde há uma praça. “Quando pensa que não, vieram dois homens armados a pé e um carro com outros dois dentro. Eles já chegaram atirando, sem dar chance para que os meninos corressem. Não consigo nem contar a quantidade de tiros, parecia aquelas metralhadoras mesmo. O chão da rua ficou cheio de capa de bala”, relata um morador que reside bem próximo ao local e presenciou a cena.

Os quatro foram socorridos por moradores e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Antônio, que fica na Avenida Dendezeiros em frente às Obras Sociais Irmã Dulce (OSID). Na unidade, constataram a morte de Breno e Leanderson. Já Euller e Luís conseguiram resistir aos ferimentos e foram transferidos para o Hospital Geral do Estado (HGE) ainda com vida. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos dois, mas moradores afirmaram à reportagem que nenhum deles faleceu.

Ataque aconteceu na Rua Campo Maior. Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Breno tinha 24 anos e deixou dois filhos, sendo uma menina de 3 anos e um menino de 3 meses. Ele era jogador de futebol e passou por clubes da Tailândia, o Guarani de Campinas e estava atuando por times de várzea de Salvador. Seu pai, que também foi jogador, diz que Breno decidiu voltar a morar na capital após um tempo fora e que não entende o porquê, nem imagina quem poderia ter assassinado ele na Rua Campo Maior.

“Eu estava no trabalho quando minha esposa pediu para ligar para ele. Eu tentei, mas não consegui sem falar. Quando cheguei, minha outra filha e meu irmão já tinham levado ele para a UPA. Breno tinha uma carreira, mas não deu certo e voltou para cá. Ele vivia ali naquela rua porque ninguém imaginava que podia acontecer uma coisa dessa. Os caras chegaram em um celta preto, já foram dando tiro e Breno foi o primeiro a receber a bala. Dois estavam a pé e outros dois no carro. Mataram e fugiram, mas a gente não tem suspeita de ninguém”, relata ele, destacando que Breno não se envolvia em nada.

A avó de Breno também conhecia Leanderson, que, por conta do trabalho, era chamado de ‘Léo Pintor’ pelas pessoas da região. "Léo morava de frente para onde aconteceu a tragédia. Era um menino bom, trabalhador e gentil com todos. O povo chamava de Léo Pintor justamente porque ele trabalhava por aqui fazendo essas coisas de pintura. Então, é difícil entender porque fizeram isso com eles. Os dois eram bons meninos e Léo era da ilha [Vera Cruz} e estava morando aqui", conta a avó de Breno.