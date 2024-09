IBGE

Soja enfraquecida: produção baiana recua R$ 3,7 bilhões em um ano

Apesar da queda no valor, o volume de produção de soja no estado aumentou. Em 2023, foram colhidas 7,777 milhões de toneladas, 818 mil a mais do que em 2022 (11,8%). Com isso, a Bahia se manteve como a 7ª maior produtora de soja no Brasil, tanto em quantidade, com 5,1% do total nacional, quanto em valor, representando 4,9% do total gerado pelo produto no país.