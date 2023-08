Soldado da PM é morto a tiros por outro policial após briga na Bahia

Um policial militar foi morto a tiros por outro PM durante uma discussão na madrugada desta terça-feira (15), em Ilhéus, no Sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, tanto o soldado Vinicio de Oliveira Silva, 28 anos, quanto o PM que atirou nele estavam fora de serviço no momento do crime.



De acordo com a polícia, os dois estavam em um posto de combustível na Avenida Itabuna quando a confusão aconteceu. Uma equipe da 70ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi chamada após denúncias de barulho de tiros. No local, já encontraram o PM ferido. Vinicio, que era lotado na 72ª CIPM, morreu no local.