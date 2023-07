Sorteio de julho terá 91 prêmios na Nota Premiada Bahia

Nota premiada Bahia. Crédito: Divulgação

A campanha Nota Premiada Bahia realizará o sorteio regular de julho no dia 27. Serão distribuídos 91 prêmios que totalizam R$1 milhão: 90 de R$10 mil e um de R$100 mil. Neste sorteio, concorrerão os participantes que realizaram compras com a inclusão do CPF na nota fiscal ao longo do mês passado.



O resultado será publicado no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br, em Sorteios/Relação de Ganhadores. Também estará disponível nas redes sociais da Secretaria da Fazenda da Bahia, responsável pela campanha.

Participar da Nota Premiada Bahia basta estar cadastrado na campanha e incluir sempre o CPF na nota fiscal nas compras realizadas em estabelecimentos de toda a Bahia. Quem ainda não se inscreveu deve fazer o cadastro uma única vez, preenchendo o formulário disponível no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br.

O coordenador da Nota Premiada Bahia, André Aguiar, reforça que a chave para manter em alta as chances de ganhar é sempre colocar o CPF na nota a cada compra realizada. “Quanto mais notas com CPF, mais bilhetes são gerados para concorrer tanto aos sorteios mensais quanto ao especial”, ressalta.

Solidariedade

No ato do cadastro, o participante escolhe até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área de saúde e outra da social, com as quais irá compartilhar as suas notas eletrônicas. A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses para as entidades ativas e regulares no Sua Nota, que hoje são 554.