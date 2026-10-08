CULTURA

SSA Mapping leva Salvador para encontro internacional de festivais de luz

Festival baiano é o único representante da América Latina em encontro da Organização Internacional de Festivais de Luz, realizado neste sábado (10), em Bucareste, na Romênia

Moyses Suzart

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 12:18

SSA Mapping Crédito: Camilo Lobo

Salvador atravessa o Atlântico neste sábado (10) para ocupar um espaço dedicado à arte, à tecnologia e à luz. O SSA Mapping, primeiro festival de videomapping da capital baiana, será o único representante da América Latina no encontro anual da Organização Internacional de Festivais de Luz (ILO), realizado em Bucareste, na Romênia. O evento reúne festivais e iniciativas de diferentes partes do mundo para compartilhar experiências, discutir novas possibilidades para a arte pública e fortalecer a circulação de artistas e obras.

Com quase dez anos de trajetória e cinco edições realizadas em Salvador, o SSA Mapping também participa de uma mesa de debates do Spotlight, Festival Internacional de Arte com Luz, onde apresenta a experiência acumulada desde sua criação. Ao longo das edições, o festival reuniu mais de 400 artistas e projetou mais de 250 obras, alcançando um público superior a 50 mil pessoas em espaços públicos e cartões-postais da capital baiana.

Entre os locais que já receberam as projeções estão o Palácio Rio Branco, em 2017, a Igreja do Senhor do Bonfim, em 2023, e o Mercado Modelo, em 2024. A escolha dos espaços faz parte da própria identidade do festival, que utiliza fachadas e monumentos da cidade como telas para obras que misturam projeção, música, tecnologia e diferentes linguagens artísticas.

Projeto VJ Lab 1 de 15

A participação no encontro de Bucareste faz parte de um movimento de internacionalização iniciado pelo SSA Mapping no ano passado. Em 2025, o festival participou de intercâmbios culturais no Festival de Luzes de Praga, na República Tcheca, e no Festival das Luzes de Berlim e no Festival Bright, em Leipzig, ambos na Alemanha.

A circulação internacional continuou em 2026. Em abril, o festival promoveu uma residência artística com o VJ baiano Bug durante o Festival de Video Mapping de Lille, na França. A experiência reuniu artistas baianos e franceses e resultou na criação de duas obras coletivas. Uma delas já foi apresentada na França, enquanto a outra está prevista para integrar a programação da edição 2026 do SSA Mapping.

Em agosto, a produção baiana também esteve no EXPYLAB, Laboratório de Experiências Imersivas do Paraguai, onde apresentou uma mostra com uma réplica em miniatura do Mercado Modelo produzida por impressão 3D. A instalação reuniu trabalhos de 18 artistas que participaram da edição de 2024 do festival em Salvador.

A presença nesses eventos faz parte da estratégia de ampliar a circulação de artistas e obras produzidas na Bahia, além de estabelecer parcerias com iniciativas internacionais. A proposta é inserir Salvador em uma rede global dedicada ao videomapping e às experiências de luz em espaços públicos, levando a produção brasileira e latino-americana para além das fronteiras.