SSP, PM e PC atuarão em conjunto com taxistas para reduzir crimes

A fim de reduzir a ocorrência de crimes contra taxistas em Salvador, as Inteligências da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e das polícias Militar (PM) e Civil (PC) da Bahia passarão a atuar de forma integrada com a categoria. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (13), durante reunião entre o titular da SSP, Marcelo Werner, e representantes da Associação Geral dos Taxistas (AGT) no Centro de Operações e Inteligência (COI).



A partir do encontro, ficou definida a transformação da operação 'Apolo' em batalhão, ampliando, assim, o efetivo e a quantidade de viaturas. Além disso, foi ressaltada a importância do trabalho da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).