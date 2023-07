SSP recebe entregadores por app para discutir ações de segurança

O subsecretário da Segurança Pública, Marcel de Oliveira, participou na manhã desta segunda-feira (10) de uma reunião com representantes de entregadores por aplicativo. A ideia era discutir soluções e enfrentamentos aos crimes que a categoria tem sofrido na Bahia.



Em nota, a SSP diz que recebeu as demandas dos entregadores e destacou as ações da polícia para coibir crimes e trazer segurança aos trabalhadores.



“A categoria também pode ajudar muito a polícia informando a dinâmica dos crimes e é importante que esses detalhes cheguem até nós. Estamos aqui com as ferramentas para que a segurança de todos os trabalhadores sejam garantidas”, afirmou Marcel.