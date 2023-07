Starbucks abrirá mais uma loja em Salvador; saiba onde

Crédito: Alô Alô Bahia

A Starbucks segue ampliando sua operação em Salvador. Depois de abrir uma unidade no Shopping da Bahia no início de março – a primeira do Nordeste -, e a segunda no final de abril, no Shopping Barra, a empresa americana já está construindo mais uma loja na capital baiana. O local escolhido, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, é o Shopping Paralela, onde vai funcionar logo na entrada, no piso L1.



Considerada a marca de restaurante mais valiosa do mundo em 2023, segundo o ranking anual Brand Finance Restaurant, a rede multinacional de cafeterias foi criada em Seattle, nos Estados Unidos, há 52 anos, e está presente em mais de 80 países, com mais de 30 mil lojas.

A primeira unidade no Brasil abriu em 2006, no Morumbi Shopping, em São Paulo. Dois anos depois foi a vez do Rio de Janeiro receber uma Starbucks. Em 2018, a marca fechou um contrato de licenciamento com a SouthRock para operar no país, ampliando sua presença no ano seguinte com suas primeiras lojas na região Sul, em Santa Catarina. Em dezembro de 2020 veio a operação em Brasília e, em 2021, mais três mercados: Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.