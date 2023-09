Submetralhadora 9mm é encontrada em Sete de Abril

Policiais militares da 50ª CIPM apreenderam uma submetralhadora 9mm na manhã desta sexta-feira (15), bairro de Sete de Abril, em Salvador, durante a 12ª edição da Operação Força Total.



Os militares realizavam rondas quando receberam, via Cicom, uma denúncia anônima sobre a localização da arma de fogo, que foi encontrada em terreno baldio na Rua do Chafariz.



“Desde o início da manhã de hoje até às 15h30, a Polícia Militar já retirou 8 armas de fogo de circulação na Operação Força Total. Nessa apreensão da submetralhadora, destacamos a importância da população seguir denunciando e contribuir com o trabalho da polícia através do 181", enaltece o major Paz, comandante da 50ª CIPM.