TEMPO

Subúrbio de Salvador tem dia de chuvas fortes nesta sexta (4)

Pelo resto do dia, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com chances de chuva moderada em 80%. É possível que surjam chuvas fortes a qualquer momento.

No sábado (5), a previsão é de tempo parcialmente nublado, com até 20% de chance de chuvas fracas a qualquer hora. Já no domingo (6), o céu estará de nublado a parcialmente nublado, com 70% de chance de chuvas moderadas.