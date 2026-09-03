CALOR INTENSO

Super El Niño: já com impactos na Bahia, fenômeno pode elevar consumo de energia

Aumento no uso de ar-condicionado e ventiladores pode aumentar o consumo de energia durante período de temperaturas mais altas

Bruno Wendel

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 16:02

Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

Temperaturas mais altas, chuvas mais irregulares e períodos secos mais prolongados. Os efeitos do Super El Niño já são percebidos na Bahia. Com o aumento do calor, cresce também o uso de ar-condicionado, ventiladores e outros equipamentos de refrigeração, o que pode elevar o consumo de energia e, consequentemente, o valor da conta de luz.

Uma das recomendações para reduzir o impacto no bolso é usar os aparelhos de forma moderada. “Não colocar o ar-condicionado na temperatura mínima, que é 16ºC, 17ºC, porque vai consumir muito mais. Se deixar ali em 20ºC, 23ºC, vai dar um conforto do mesmo jeito, porém consumir muito menos energia”, explica o superintendente técnico da Neoenergia Coelba, Thiago Martins. A declaração foi concedida durante o 3º Fórum Desafios Climáticos na Bahia, realizado na manhã desta quinta-feira (3), na Casa do Comércio, em Salvador. O evento teve como tema “O que esperar do impacto do Super El Niño no consumo e fornecimento de energia”.

Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia 1 de 14

Ainda em relação ao fenômeno climático, a Neoenergia Coelba tem realizado investimentos para minimizar possíveis impactos sobre o sistema elétrico. “Nós temos um plano para os próximos cinco anos de R$ 25 bilhões. São 54 novas subestações e 72 subestações que terão a capacidade ampliada para atender esse aumento de consumo”, pontua Martins, um dos palestrantes do evento.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, coronel Aloisio Fernandes, também participou da mesa-redonda, que destacou a atuação da corporação no combate às queimadas. “Já trabalhamos em 77 municípios, extinguindo 78 incêndios”, declarou.

Segundo Fernandes, todas as cidades do oeste e do meio-oeste do estado estão em alerta. “Nós estamos no início desta fase de estiagem. A tendência é que haja um aumento, mas estamos nos antecipando, formando brigadas de voluntários, utilizando inteligência para maior eficiência. Nós temos hoje trabalhando exclusivamente na prevenção e no combate 138 bombeiros.”