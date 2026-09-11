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Supermercado vai distribuir mais de R$ 2 milhões em cashback para clientes na Bahia; saiba como participar

Ação faz parte da ampliação do programa Clube GB, que passa a acumular cashback diariamente em compras feitas em lojas físicas e canais digitais

Millena Marques

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 15:00

GBarbosa Crédito: Erik Salles

Os clientes do GBarbosa, rede de supermercados que integra o grupo Cencosud e atua em diversas cidades da Bahia, vão poder participar de uma campanha que vai distribuir mais de R$ 2 milhões em cashback até o final deste mês. A ação amplia o programa de fidelidade Clube GB, que passa a permitir o acúmulo diário de cashback tanto em compras realizadas nas lojas físicas quanto no app e no e-commerce da rede.

O saldo acumulado pode ser usado de forma integral ou parcial para pagar compras futuras, seja no aplicativo, no site ou no caixa de qualquer loja GBarbosa. A proposta é oferecer aos clientes uma experiência de compra mais vantajosa e recompensar quem escolhe a marca com frequência, em qualquer canal.

Como participar

A adesão ao Clube GB é gratuita e feita diretamente pelo App GBarbosa. A partir daí, todo o relacionamento com o cliente passa a ser gerenciado pelo programa. O acúmulo de cashback ocorre em compras elegíveis realizadas em qualquer loja física ou online da rede, e tanto para comprar quanto para resgatar o benefício é preciso informar o CPF.

O percentual de cashback varia de acordo com o nível de relacionamento do cliente dentro do Clube GB:

Bronze: 1% de cashback

Prata: 3% de cashback

Ouro: 5% de cashback

Diamante: 10% de cashback

Na prática, em uma compra de R$ 300, um cliente Diamante acumula R$ 30 em cashback, enquanto um cliente Ouro acumula R$ 15. Não há limite de acúmulo mensal, mas o uso é limitado a R$ 100 por dia. Após uma compra elegível a partir de R$ 200, o saldo é liberado em até 7 dias e fica disponível para uso por até 30 dias após a liberação. Farmácia e Eletroshow não participam do programa de cashback. Categoria, saldo e regulamento completo podem ser consultados no próprio app do Clube GB.

Além do cashback, os clientes também encontram na rede promoções frequentes nos setores de hortifrúti e carnes, com produtos frescos em diferentes categorias ao longo da semana, além de opções de marca própria que aliam qualidade e preço acessível, reforços que ajudam a manter o orçamento doméstico equilibrado.

Uma marca com 71 anos de história