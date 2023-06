Suspeita de decepar pênis do marido é presa em Feira de Santana

A mulher suspeita de decepar o pênis do marido em Feira de Santana foi presa nesta segunda-feira (26). De acordo com informações da TV Subaé, ela foi encontrada no Hospital Lopes Rodrigues, onde buscou atendimento e alegou ter problemas mentais.



O caso aconteceu no dia 17 de junho, no bairro do Tomba. A vítima deu entrada no Hospital Geral Clériston Andrade após ser golpeado por uma arma branca e ter o órgão decepado.