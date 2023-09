Suspeita de furto em farmácia gera confusão no Salvador Shopping

Uma confusão aconteceu na noite da sexta-feira (9), no Salvador Shopping, na região da Avenida Tancredo Neves. Testemunhas contam que uma mulher tentou furtar uma loja e foi agredida por seguranças do estabelecimento. A administração do shopping nega.



Imagens gravadas no momento mostram uma discussão entre clientes e funcionários de uma loja. Uma mulher aparece sendo levada à força por seguranças para uma área de acesso restrito. Em cenas divulgadas em uma rede social, um cliente acusa os seguranças de terem motivação racista.