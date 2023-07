Suspeita de participar de esquema internacional de tráfico é presa em Salvador

Uma pessoa foi presa em Salvador na manhã desta quarta-feira (26), como parte da Operação Doze Malas, da Polícia Federal, que aprofunda a investigação sobre a prisão de 8 passageiros por tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Fortaleza em abril desse ano. Além do mandado de prisão temporária, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na capital baiana, com apoio da Polícia Militar da Bahia e o Ministério Público da Bahia.



As investigações começaram a partir da prisão em flagrante dos oito passageiros que tentavam embarcar de Fortaleza para Lisboa, em Portugal, em um mesmo voo. Todos tinham malas similares, que levavam 23 kg de cocaína ocultada. O inquérito da PF mostrou indícios de que as amostras de drogas nas diferentes bagagens tinham uma mesma característica química.