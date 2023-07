Suspeita de queimar filha bebê e namorado com água fervente em Paripe é liberada

A mulher presa suspeita de usar água fervente para queimar o namorado e a filha de dois meses de idade foi liberada após audiência de custódia nesta quinta-feira (6). A prisão convertida da suspeita foi convertida para liberdade provisória com restrições. Ela deverá usar tornozeleira eletrônica e tem limitações para sair do domicílio.

O crime aconteceu na terça (4), no bairro de Paripe, Subúrbio Ferroviário.

A Polícia Civil diz que o casal teve uma briga e no meio da confusão a mulher jogou água fervente no namorado. O bebê, fruto da relação dos dois, estava no colo dele e também foi atingido.