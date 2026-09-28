POLÍCIA

Suspeito de abusar da própria filha é preso no interior da Bahia

Ele cometia o crime no momento em que a mãe da adolescente saía para trabalhar

Millena Marques

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18:53

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 42 anos, investigado por violência sexual contra a própria filha, de 13 anos, foi preso nesta segunda-feira (28), em Itapetinga, no sudoeste da Bahia. O suspeito tinha um mandado de prisão preventiva em aberto.

Segundo a Polícia Civil, as investigações foram iniciadas em setembro, após denúncias encaminhadas pelo Conselho Tutelar do município. Os abusos teriam ocorrido desde que a vítima tinha 12 anos, no contexto do ambiente familiar.

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180 1 de 9

Ainda de acordo com a polícia, o investigado cometia o crime no momento em que a mãe da adolescente saía para trabalhar para cometer os crimes.