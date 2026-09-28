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Suspeito de abusar da própria filha é preso no interior da Bahia

Ele cometia o crime no momento em que a mãe da adolescente saía para trabalhar

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18:53

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 42 anos, investigado por violência sexual contra a própria filha, de 13 anos, foi preso nesta segunda-feira (28), em Itapetinga, no sudoeste da Bahia. O suspeito tinha um mandado de prisão preventiva em aberto.

Segundo a Polícia Civil, as investigações foram iniciadas em setembro, após denúncias encaminhadas pelo Conselho Tutelar do município. Os abusos teriam ocorrido desde que a vítima tinha 12 anos, no contexto do ambiente familiar.

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180

Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
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Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução

Ainda de acordo com a polícia, o investigado cometia o crime no momento em que a mãe da adolescente saía para trabalhar para cometer os crimes.

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A ordem judicial foi cumprida por equipes do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) de Itapetinga, com apoio da Delegacia Territorial (DT) do município. Após a prisão, o homem foi conduzido à unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele permanece à disposição da Justiça.

Tags:

Polícia Itapetinga

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