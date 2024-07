EUNÁPOLIS

Suspeito de agredir e ameaçar companheira é preso na Bahia

A companheira do homem relatou receber constantes ameaças com o revólver apreendido

Um homem foi preso suspeito de lesão corporal e ameaça contra a própria companheira no município de Eunápolis, no Sul da Bahia. Ele também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo depois de ser flagrado com um revólver calibre 38, que utilizava para ameaçar a vítima.