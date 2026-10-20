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Suspeito de agredir idoso com pedaços de madeira e roubar R$ 12 mil é preso na Bahia

Neto da vítima participou do crime

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 15:46

Suspeito de furtar condomínio de luxo em Maceió é preso pela Polícia Civil em Feira de Santana
Suspeito de furtar condomínio de luxo em Maceió é preso pela Polícia Civil em Feira de Santana Crédito: Reprodução

Um homem de 20 anos, suspeito de roubar e agredir fisicamente um idoso de 66 anos, foi preso nesta segunda-feira (19), em Ipecaetá, no centro-norte da Bahia. O crime ocorreu no dia 10 de setembro deste ano, na zona rural do município.

De acordo com as investigações, o neto da vítima, um adolescente de 17 anos, participou do crime. O idoso foi agredido com pedaços de madeira e teve R$ 12 mil roubados. Após as agressões, ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar. Ainda segundo as apurações, ao ser confrontado pela filha da vítima, o investigado devolveu espontaneamente R$ 5 mil.

Na ação desta segunda-feira (19), também foi cumprido um mandado de busca e apreensão, que resultou na apreensão de um aparelho celular. O suspeito foi encaminhado à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais de praxe e segue custodiado à disposição da Justiça.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

As medidas legais referentes ao adolescente estão sendo tomadas pela autoridade policial. A ação foi realizada pela Delegacia Territorial (DT/Ipecaetá), com apoio da Delegacia Territorial (DT/Santo Estêvão).

Tags:

Bahia Polícia Civil

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