POLÍCIA

Suspeito de agredir idoso com pedaços de madeira e roubar R$ 12 mil é preso na Bahia

Neto da vítima participou do crime

Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 15:46

Suspeito de furtar condomínio de luxo em Maceió é preso pela Polícia Civil em Feira de Santana Crédito: Reprodução

Um homem de 20 anos, suspeito de roubar e agredir fisicamente um idoso de 66 anos, foi preso nesta segunda-feira (19), em Ipecaetá, no centro-norte da Bahia. O crime ocorreu no dia 10 de setembro deste ano, na zona rural do município.

De acordo com as investigações, o neto da vítima, um adolescente de 17 anos, participou do crime. O idoso foi agredido com pedaços de madeira e teve R$ 12 mil roubados. Após as agressões, ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar. Ainda segundo as apurações, ao ser confrontado pela filha da vítima, o investigado devolveu espontaneamente R$ 5 mil.

Na ação desta segunda-feira (19), também foi cumprido um mandado de busca e apreensão, que resultou na apreensão de um aparelho celular. O suspeito foi encaminhado à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais de praxe e segue custodiado à disposição da Justiça.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14