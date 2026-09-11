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Suspeito de agredir mulher tenta fugir, é atropelado e acaba preso na Bahia

Homem foi preso dentro de uma unidade hospitalar

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 20:04

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana
Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana Crédito: Polícia Civil

Um homem de 54 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal dolosa e ameaça contra uma mulher em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. A prisão ocorreu na última terça-feira (8), em uma unidade hospitalar, após o suspeito tentar fugir do local do crime e ser atropelado por um veículo.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada no bairro Rua Nova, onde a vítima foi atacada em frente à própria residência. A mulher conseguiu pedir ajuda a um familiar e, em seguida, foi socorrida para uma unidade de saúde.

O suspeito tentou fugir, mas acabou sendo atropelado por um veículo ainda não identificado. Ele também foi encaminhado para o hospital, onde recebeu voz de prisão em flagrante por uma equipe da Polícia Civil. Após receber alta médica na quinta-feira (10), o investigado foi conduzido à unidade policial.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A ação foi realizada pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, com apoio da equipe do posto da Polícia Civil no Hospital Geral Clériston Andrade.

Tags:

Feira de Santana

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