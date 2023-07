Suspeito de ameaçar a mulher com faca é preso na Bahia

Um homem foi preso em flagrante na manhã deste sábado (15) após usar uma faca para ameaçar a companheira, no bairro de Salvador Pereira Lima, no município de Curaçá, na Bahia.



Os policiais da 45ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Curaçá) receberam a denúncia de um homem ameaçando a mulher e, chegando no local, confirmaram o crime. O homem foi detido no local.



Segundo o major Leonel Ribeiro Neto, comandante da unidade, o acusado foi conduzido à Delegacia Territorial. A faca usada pelo agressor foi apreendida.