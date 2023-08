Suspeito de aplicar golpes do Pix é morto pela polícia em São Marcos

Um suspeito de participar de roubos de carros e golpes do Pix foi morto na quinta-feira (17), no bairro de São Marcos, durante ação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), através da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. Segundo a Polícia Civil, com ele foram apreendidas uma arma e entorpecentes.



“Estávamos realizando trabalho investigativo na localidade e realizando o acompanhamento de um grupo criminoso que vem atuando em assaltos de veículos seguidos de extorsão qualificada e transferências bancárias via Pix, quando formos recebidos a tiros por criminosos”, explicou o diretor do Deic, delegado Thomas Galdino.