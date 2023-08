Suspeito de assaltos é baleado no São Gonçalo

Um suspeito de praticar assaltos no bairro de Novo Horizonte, Cabula e São Gonçalo do Retiro foi baleado nessa quarta-feira (9). Segundo informações da Polícia Civil, ele estaria assaltando no momento em que foi baleado.



Não há informações de onde partiu o disparo. Segundo informações da PM, policiais militares da 23ª CIPM foram acionados com o relato de uma briga e disparos de arma de fogo ocorrendo na Rua Silveira Martins.



Ao chegarem ao local, próximo ao acesso ao bairro do São Gonçalo, os policiais encontraram um homem no chão. Em seguida, a equipe policial acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar atendimento.