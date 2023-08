Suspeito de atuar ilegalmente como cirurgião-dentista na Bahia é detido

Um homem foi conduzido à delegacia acusado de exercer ilegalmente a profissão de cirurgião-dentista em Porto Seguro, no extremo-sul da Bahia. O Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) diz que Jhonatna de Lima Rodrigues Cardoso exibia nas redes sociais sua atuação irregular, mantendo uma prática com o registro de um profissional que atua em outro estado.



Funcionários do conselho e policiais militares abordaram o falso dentista na terça-feira (1º). Ele foi levado para a 1ª Delegacia de Porto Seguro e vai responder por exercício ilegal da profissão, podendo ficar até 2 anos preso, se for condenado.