Suspeito de balear mãe e filho após confusão por causa de xixi é preso

O suspeito de disparar tiros com arma de fogo contra mãe e filho depois uma confusão por causa de xixi , em Ilhéus, no ano passado, foi preso nessa quarta-feira (22). A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva contra Hugo Déivid Sirino dos Santos, de 26 anos. Além do mandado de prisão preventiva, a polícia também lavrou o Auto de Prisão em Flagrante por porte ilegal de arma. Segundo a polícia, foram apreendidos uma pistola, carregador e munição. Exames de lesões corporais foram solicitados. O homem está à disposição do Poder Judiciário.

Um terceiro homem, que também estava no bar e viu a briga, pegou uma arma no carro e atirou no pescoço do jovem de 18 anos. A mãe dele, ao ver a situação, tentou defender o filho, mas foi baleada. Ela ficou ferida no braço e no abdômen. Breno Fontes, na época com 18 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital dois meses após o ataque.