VITÓRIA DA CONQUISTA

Suspeito de encomendar morte da companheira é preso no sudoeste da Bahia

Crime foi motivado por disputa patrimonial

Millena Marques

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 17:20

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 52 anos foi preso por encomendar a morte da própria companheira, Dolores Bispo das Chagas Nunes, de 42 anos. A prisão ocorreu na manhã desta terça-feira (8), no bairro Boa Vista, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, havia um mandado de prisão preventiva contra o suspeito em aberto. Segundo as investigações, o crime ocorreu em 12 de dezembro de 2018, motivado por disputas patrimoniais.

Um outro homem, apontado como executor do crime, já havia sido submetido a julgamento no dia 19 de agosto deste ano, sendo condenado a 15 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado.

Após requisição do Ministério Público, a Delegacia de Homicídios (DH/Vitória da Conquista) aprofundou as investigações e reuniu novos elementos indicando que o executor agiu a mando do então esposo da vítima.