Suspeito de esfaquear e matar uma pessoa em Irecê é preso

Na noite de sexta-feira (8), policiais militares da Cipe Semiárido localizaram e prenderam, no município de Xique-Xique, um homem suspeito de um homicídio ocorrido no último domingo (3) na cidade de Irecê.



Os pms realizavam patrulhamento na Av. Barão do Rio Branco, no bairro Ponta da Ilha, quando receberam uma denúncia de que um homem, acusado de um homicídio ocorrido dias antes, estaria escondido na região.



A equipe se dirigiu até o endereço informado, encontrando o suspeito. Durante a abordagem, o indivíduo confirmou ter matado uma pessoa a facadas na localidade conhecida como Praça do Mercadão, em Irecê.