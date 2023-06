Suspeito de espancar cachorro a pauladas é preso na Bahia

O homem suspeito de espancar um cachorro a pauladas em Itaberaba, na região na Chapada Diamantina, foi preso nesta quarta-feira (21). Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado na zona rural da cidade e encaminhado para unidade policial, onde foi cumprido o mandado.



O crime aconteceu na noite de terça (13) e foi registrado na delegacia no dia seguinte. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o suspeito se aproxima do animal e desfere golpes. O caso aconteceu na praça JJ Seabra, no centro do município.