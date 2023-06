Suspeito de espancar cachorro tem prisão preventiva decretada

Duke foi agredido a pauladas na Praça JJ Seabra, em Itaberaba. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O homem suspeito de espancar um cachorro a pauladas em Itaberaba, na região na Chapada Diamantina, teve a prisão preventiva decretada nesta segunda-feira (19), de acordo com informações da TV Bahia. O crime aconteceu na noite de terça (13) e foi registrado na delegacia no dia seguinte.



Apesar do decreto, a Polícia Civil confirmou que o autor do crime ainda segue sendo procurado. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o suspeito se aproxima do animal e desfere golpes. O caso aconteceu na praça JJ Seabra, no centro do município.

Após a agressão, o animal, conhecido como Duke, foi resgatado pela ONG Cão de Rua, que atua no município, e encaminhado para a clínica veterinária ProBicho.

Duke teve trauma crânio encefálico (devido aos golpes sofridos na cabeça), politraumatismo e alterações metabólicas. Boletins publicados pela clínica revelam ainda a presença de edema no crânio e região do olho esquerda, comprometendo sua visão, presença de sangue nas fezes e urina, além da confirmação de cinomose - doença que afeta vários sistemas do corpo, resultando em uma infecção generalizada.

No último boletim divulgado, o quadro clínico de Duke se apresentou estável. Resultados de exames comprovaram que não houve nenhuma fratura, mas há indicativo de doença renal. Nesta quarta-feira (21), o animal deverá ser levado a Salvador para realizar uma consulta com um neurologista.