Suspeito de estuprar a enteada é preso na BR-116

Um homem acusado de estuprar a enteada foi preso na BR 116, em Feira de Santana. Ele foi preso por policiais rodoviários federais, nessa quarta-feira (5).



Segundo a PRF, o homem de 32 anos trafegava em um Voyage, emplacado em Chapadão do Sul (MS). Após a identificação do motorista e checagem dos documentos, os policiais verificaram que o homem possuía em seu desfavor uma Decisão Judicial de prisão preventiva, expedida na última segunda-feira (3) pela Vara Criminal de Chapadão do Sul, do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul.