Suspeito de estuprar criança após ameaçá-la com espingarda é preso na Bahia

Um homem suspeito de estuprar uma criança foi preso, nesta sábado (9), na região do rio Jacuípe, em Feira de Santana. Ele foi localizado com uma espingarda calibre 28, que usava para ameaçar a vítima.



De acordo com informações do Comando de Policiamento da Região Leste, policiais militares da 65ª CIPM foram acionados pelo Cicom, com a informação de um suposto estupro de vulnerável. Os pms foram ao local e detiveram o suspeito.



A ocorrência foi registrada no Complexo de Delegacias do Sobradinho, em Feira de Santana.