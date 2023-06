Suspeito de estuprar criança de 12 anos é preso na Bahia

Um homem suspeito de estuprar uma garota de 12 anos foi preso, na terça-feira (27), na zona rural de Formosa do Rio Preto, no Extremo Oeste Baiano.



O homem foi localizado após denúncias. O capitão Marcelo Pereira, comandante da unidade, contou que a mãe da menina foi quem descobriu o crime.



“Ele era namorado da irmã da mãe da criança, que sentiu a menor diferente, mais fechada e, de tanto insistir, a menina falou do ato. O crime ocorreu em fevereiro, mas o mandado foi expedido na semana passada. Assim que soubemos, iniciamos as buscas”, esclareceu o oficial.