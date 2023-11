Suspeito de estuprar vizinho que tem síndrome de Down é preso na Bahia

Um suspeito de violentar um homem que sofre com transtornos mentais e tem síndrome de Down em Mairi, na Bahia, foi preso na terça-feira (28) por policiais da delegacia da cidade, que tiveram apoio de colegas de Várzea da Roça.



Segundo a Polícia Civil, o suspeito era vizinho da vítima há muito tempo e se aproveitou da confiança dele para cometer o crime enquanto o homem tomava banho em um açude.



"Assim que tomamos conhecimento do crime, ocorrido em outubro deste ano, fizemos as oitivas e representamos ao Judiciário pela prisão preventiva do autor”, diz o delegado Paulo Victor Muniz Ferreira Magalhães, de Mairi.