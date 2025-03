CRIME

Suspeito de feminicídio cometido em Itacaré é preso no Espírito Santo

Prisão foi feita um mês após o crime ser registrado

Wendel de Novais

Publicado em 14 de março de 2025 às 07:52

Prisão foi feita em uma obra Crédito: Reprodução

Um suspeito por um crime de feminicídio registrado no início de fevereiro em Itacaré, no sul da Bahia, foi preso no estado do Espírito Santo nessa quinta-feira (13). O homem, que teria matado a namorada na casa onde a vítima morava, estava foragido desde o crime e foi localizado na cidade de Rio Bananal, onde estava trabalhando em uma obra. >

De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC), o feminicídio correu no dia 10 de fevereiro, quando a vítima foi encontrada sem vida dentro de sua residência, já em estado de decomposição, indicando que a morte ocorreu entre três e cinco dias antes. >

Após a descoberta do fato, equipes da Delegacia Territorial (DT/Itacaré) iniciaram as investigações, ouvindo testemunhas e reunindo provas que levaram à identificação do suspeito como autor do feminicídio. Com base nas evidências, a Polícia Civil solicitou a prisão provisória do homem, que foi decretada pelo Poder Judiciário.>

Durante as diligências, testemunhas relataram que o relacionamento entre vítima e suspeito era marcado por agressões frequentes. No entanto, a vítima nunca formalizou denúncias e evitava expor a violência sofrida a amigos e familiares.>

Prisão no Espírito Santo>

O Serviço de Inteligência da Polícia Civil da Bahia realizou um trabalho conjunto com a Polícia Civil do Espírito Santo para localizar o suspeito em Rio Bananal. Após a confirmação da existência do mandado de prisão, que tramitava sob sigilo judicial, equipes policiais do ES efetuaram a captura do homem.>