Suspeito de filmar agressões contra filho é detido na Bahia

Um homem suspeito de filmar as agressões contra o próprio filho, uma criança de dois anos, foi detido na manhã deste sábado (1) na cidade de Madre de Deus, na região do Recôncavo Baiano



Equipes da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Candeias) foram acionadas nesta manhã após denúncia anônima. As agressões contra a criança teriam acontecido há dois dias.



O homem foi levado para a 17ª Delegacia Territorial, no município. Porém, segundo a Polícia Civil, como não havia requisitos legais para a prisão em flagrante, o suspeito foi liberado.