Suspeito de homicídio é preso pela PM em Vitória da Conquista

Um homem foi flagrado e preso com uma arma de fogo por guarnições da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), por volta das 10h30 desta segunda-feira (20). A prisão foi efetuada durante ações da 25ª edição da Operação Força Total, no bairro Alto Maron, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. O indivíduo é suspeito de um homicídio ocorrido no mês de abril, no bairro Guarani.