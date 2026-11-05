CRIME

Suspeito de invadir joalheria, amarrar funcionárias e roubar joias avaliadas em R$ 100 é preso na Bahia

Caso ocorreu em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado

Millena Marques

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 22:01

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 25 anos foi preso nesta quinta-feira (5), suspeito de participar do roubo a uma joalheria no centro de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O crime ocorreu em 23 de setembro deste ano, quando dois homens armados e encapuzados invadiram o estabelecimento, renderam e amarraram funcionárias e levaram joias avaliadas em cerca de R$ 100 mil.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil no bairro Zabelê, durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva. De acordo com as investigações, os dois envolvidos no assalto foram identificados após diligências conduzidas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista.

Além da suspeita de participação no roubo à joalheria, o homem preso também é investigado por tráfico de drogas. O segundo suspeito, que ainda não foi localizado, é investigado por outros crimes de roubo e furto na região.