POLÍCIA

Suspeito de liderar grupo que usava explosivos em ataques a bancos é preso na Bahia

Outras duas pessoas foram presas durante operação nesta quarta-feira (11)

Millena Marques

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 15:15

Operação Last Mile Crédito: Polícia Civil

Três pessoas foram presas durante a segunda fase da Operação Last Mile, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia na manhã desta quarta-feira (11). Entre os presos está um homem de 36 anos, apontado como liderança de uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas, homicídios, tortura e ataques a instituições financeiras com explosivos e armamento de grosso calibre. O suspeito foi localizado em Serrinha.

As outras duas prisões aconteceram em Jauá, distrito de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Uma mulher de 30 anos, apontada como companheira do investigado preso em Serrinha, foi detida por ordem judicial relacionada a um crime de roubo. No mesmo imóvel, os policiais prenderam um homem de 44 anos, investigado por dano e ameaça.

A operação cumpriu ainda 17 mandados de busca e apreensão em Salvador, Camaçari, Serrinha, Amélia Rodrigues e Feira de Santana. As medidas foram autorizadas pela Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues e fazem parte das investigações sobre a atuação da organização criminosa no estado.

Entre os crimes atribuídos aos investigados está um ataque à Empresa Gráfica da Bahia (EGBA), ocorrido em agosto de 2024. Na ocasião, homens armados com fuzis renderam os seguranças da instituição e utilizaram explosivos em dois terminais de autoatendimento, em uma tentativa de roubar dinheiro. Durante a ação, os suspeitos também levaram celulares e armas.

Dois meses depois, em outubro de 2024, integrantes do grupo teriam participado de um assalto a um posto de combustível em Amélia Rodrigues. Pedestres e o vigilante do estabelecimento foram feitos reféns enquanto os criminosos tentavam explodir o cofre.

Triplo homicídio no Alto do Cabrito

Os suspeitos também são investigados pela tortura e pelo assassinato de três homens em Salvador. Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, de 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28, foram encontrados mortos em 12 de dezembro de 2025, no bairro do Alto do Cabrito.

Os corpos apresentavam marcas compatíveis com disparos de arma de fogo. As vítimas também estavam com os pés e as mãos amarrados, conforme as informações da investigação.

Primeira fase da operação

A Operação Last Mile teve sua primeira etapa deflagrada em 2024, quando foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. Na ocasião, seis pessoas foram presas e dois suspeitos morreram durante confrontos com forças de segurança.

A ação desta quarta-feira foi coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Coordenação de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras (CRCCIF).

A operação contou com a participação do Departamento de Polícia do Interior (Depin), do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana, da Delegacia Territorial (DT) de Serrinha e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (Gatti/Sisal).