CRIME

Suspeito de liderar tráfico em Itapuã é preso com armas e drogas

Um homem suspeito de fazer parte de uma organização criminosa foi preso e de liderar o tráfico de drogas em Itapuã, em Salvador, foi preso no bairro nesta quinta-feira (15). Equipes da Coordenação de Operações do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) estiveram no local para cumprir um mandado de busca e apreensão em duas residências de Itapuã.